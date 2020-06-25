На Украине рассказавшего о развале страны депутата сравнили с «цирковой собачкой»
Политолог, бывший советник экс-президента Украины заявил НСН, что Илья Кива является рупором пророссийских сил на Украине, и все его заявления останутся безо внимания.
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива на сайте партии заявил о якобы готовящемся за пределами страны плане по уничтожению Украины путем превращения ее в «актив и колонию». Одна из частей этого плана, по его словам, заключается в агрессивных акциях националистических и праворадикальных организаций.
Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил НСН, что как политик Кива - лишь марионетка в руках тех, кто не может открыто высказать свою точку зрения.
«Если реально оценивать Киву как политическую фигуру, то он уровня Надежды Савченко. Они "надуваются" дирижерами в связи с необходимостью. Только Кива менее значимая кукла по сравнению с Савченко. Та сдулась до уровня пигмея, когда перестала быть нужной Медведчуку, и Киву ждет та же участь. Кива не имеет никакого авторитета в гражданском и политическом сообществе. Он – говорящее существо. Думаю, что такие заявления его устами делаются от безысходности», - дал политический прогноз собеседник НСН.
Олег Соскин уверен, что в уста Кивы были вложены мысли лидеров партии «Оппозиционной платформы - За життя» Виктора Медведчука, Вадима Рабиновича, Юрия Бойко, которые сами уже не могут открыть выступать с посылами против США и прозападного курса Украины. И это означает, что растет изоляция Медведчука, и он старается запугать национальные силы.
«Если Зеленского воспринимают как клоуна, который выходит между номерами в цирке, то Киву воспринимают как дрессированную собачку, которая выскакивает на арену с каким-нибудь клоуном и выполняет номера. Авторитета среди украинцев у него нет», - резюмировал украинский политолог Олег Соскин.
Кива же поясняет, что подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах, когорта боевиков входит в определенные организации, такие, как "Национальный корпус". Средства добывают рэкетом, уничтожением бизнеса, похищением людей. «Это часть плана по окончательному разложению общества и уничтожению Украины путем превращения ее в актив и в колонию», — заверил Кива.
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