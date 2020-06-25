На Украине рассказавшего о развале страны депутата сравнили с «цирковой собачкой»

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива на сайте партии заявил о якобы готовящемся за пределами страны плане по уничтожению Украины путем превращения ее в «актив и колонию». Одна из частей этого плана, по его словам, заключается в агрессивных акциях националистических и праворадикальных организаций.

Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил НСН, что как политик Кива - лишь марионетка в руках тех, кто не может открыто высказать свою точку зрения.

«Если реально оценивать Киву как политическую фигуру, то он уровня Надежды Савченко. Они "надуваются" дирижерами в связи с необходимостью. Только Кива менее значимая кукла по сравнению с Савченко. Та сдулась до уровня пигмея, когда перестала быть нужной Медведчуку, и Киву ждет та же участь. Кива не имеет никакого авторитета в гражданском и политическом сообществе. Он – говорящее существо. Думаю, что такие заявления его устами делаются от безысходности», - дал политический прогноз собеседник НСН.