Комбат ВСУ рассказал о потере сотни лучших солдат за один бой

По словам офицера, перед боем его подразделение состояло из 420 бойцов. Батальон до сих пор не может оправиться от нанесенного урона, констатировал он.

«У нас сто убитых и раненых, в том числе, к сожалению, и лучшие из нас», - посетовал комбат.

Он пожаловался на плохое качество новобранцев. Офицер отметил, что на место опытных бойцов приходят те, кого обучают по ускоренной программе на двухнедельных курсах.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в беседах с руководством США и европейских стран выступал за более ранее контрнаступление, передает «Радиоточка НСН».

