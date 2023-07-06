Комбат ВСУ рассказал о потере сотни лучших солдат за один бой
Командир одного из батальонов украинской армии сообщил о гибели сотни лучших военнослужащих своего подразделения за одно сражение. Его слова приводит канадское издание CBC.
По словам офицера, перед боем его подразделение состояло из 420 бойцов. Батальон до сих пор не может оправиться от нанесенного урона, констатировал он.
«У нас сто убитых и раненых, в том числе, к сожалению, и лучшие из нас», - посетовал комбат.
Он пожаловался на плохое качество новобранцев. Офицер отметил, что на место опытных бойцов приходят те, кого обучают по ускоренной программе на двухнедельных курсах.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в беседах с руководством США и европейских стран выступал за более ранее контрнаступление, передает «Радиоточка НСН».
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