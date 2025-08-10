Губернатор: При атаке БПЛА ВСУ в Саратовской области повредилось промпредприятие

Бусаргин также сообщил, что обломки одного из дронов упали во дворе многоквартирного жилого дома. В зданиях частично выбило окна. В результате происшествия жители трех многоэтажек были эвакуированы.

До этого в Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА. Позже она была снята.

Ранее стало известно, что 10 августа во время ночной атаки БПЛА ВСУ по Саратову погиб один человек, еще несколько были ранены, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».