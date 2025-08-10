Губернатор: При атаке БПЛА ВСУ в Саратовской области повредилось промпредприятие

В Саратовской области при атаке украинских беспилотников было повреждено промышленное предприятие. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Бусаргин.

По его словам, на месте ЧП работают представители экстренных служб.

Минобороны: За ночь ПВО сбили над РФ более 120 дронов ВСУ

Бусаргин также сообщил, что обломки одного из дронов упали во дворе многоквартирного жилого дома. В зданиях частично выбило окна. В результате происшествия жители трех многоэтажек были эвакуированы.

До этого в Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА. Позже она была снята.

Ранее стало известно, что 10 августа во время ночной атаки БПЛА ВСУ по Саратову погиб один человек, еще несколько были ранены, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
