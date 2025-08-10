В России определили самый молодой город
10 августа 202510:18
Город Ойсхара в Чеченской Республике стал самым молодым в России. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на данные Росреестра и Государственного каталога географических названий.
Известно, что поселок Ойсхара получил статус города 15 декабря 2023 года.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в РФ насчитывается 67 городов с одинаковыми названиями.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: За ночь ПВО сбили над РФ более 120 дронов ВСУ
- В Госдуме предложили ограничить наценку на 25 социально значимых продуктов
- В Госдуме считают, что россияне должны сами выбрать название национального мессенджера
- Штраф за шумные автомобили могут поднять в 10 раз
- В ЕС выступили за переговоры о территории Украины по линии боевого соприкосновения
- СМИ: Трамп открыт идее возможного саммита с Россией и Украиной
- СМИ: Зеленский встревожен предстоящей встречей Трампа и Путина
- Российское изобретение повысит качество дорог
- СМИ: Зеленского не приглашали на встречу Путина и Трампа на Аляске
- В России могут ограничить наценку на 25 основных продуктов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru