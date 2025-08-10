В России определили самый молодой город

Город Ойсхара в Чеченской Республике стал самым молодым в России. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на данные Росреестра и Государственного каталога географических названий.

КПРФ: Твери не нужно возвращать советское название

Известно, что поселок Ойсхара получил статус города 15 декабря 2023 года.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в РФ насчитывается 67 городов с одинаковыми названиями.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:РоссияРосреестрЧечня

Горячие новости

Все новости

партнеры