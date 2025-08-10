Turkish Airlines не прислала часть багажа на пяти рейсах из Антальи
Авиакомпания «Turkish Airlines» не отправила 730 мест багажа на пяти рейсах, следовавших из Антальи в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе московского аэропорта «Внуково».
По данным источника, в аэропорту Анталии на рейс ТК-3038 не были загружены 170 мест багажа, ТК-3050 — 163 места, ТК-3160 — 149 мест, ТК-3002 — 139 и ТК-211 — 109.
Представители турецкой авиакомпании уже принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства и организовали досылку багажа рейсом TK419, следующим из Стамбула. В связи с произошедшим во «Внуково» посоветовали туристам следить за обновлениями и за подробной информацией обращаться в службу розыска багажа.
В конце июля «Turkish Airlines» уже задерживала багаж российских путешественников. Telegram-канал «Baza» писал, что пассажиры в России ожидали свой багаж до пяти дней. Тогда в авиакомпании заявили, что проблемы с его доставкой некоторыми рейсами возникли из-за ограничений по максимальной взлетной массе самолетов.
Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в интервью НСН рассказал, что авиакомпании сегодня зачастую вынуждены снимать часть багажа с рейса и отправлять следующим, чтобы брать на борт больший запас топлива.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ОП предложили вписывать внуков в паспорта их дедушек и бабушек
- WBO: Боксер Уракава умер из-за полученных травм в бою с Сайто
- СМИ: Исполнительное производство комика-иноагента Слепакова закрыто
- Юрист: В РФ с 1 сентября в СНТ запретят предпринимательскую деятельность
- Медведев предложил Трампу отправить спецназ США для уничтожения наемников ВСУ
- Turkish Airlines не прислала часть багажа на пяти рейсах из Антальи
- Губернатор: При атаке БПЛА ВСУ в Саратовской области повредилось промпредприятие
- В России определили самый молодой город
- Минобороны: За ночь ПВО сбили над РФ более 120 дронов ВСУ
- В Госдуме предложили ограничить наценку на 25 социально значимых продуктов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru