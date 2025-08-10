Turkish Airlines не прислала часть багажа на пяти рейсах из Антальи

Авиакомпания «Turkish Airlines» не отправила 730 мест багажа на пяти рейсах, следовавших из Антальи в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе московского аэропорта «Внуково».

По данным источника, в аэропорту Анталии на рейс ТК-3038 не были загружены 170 мест багажа, ТК-3050 — 163 места, ТК-3160 — 149 мест, ТК-3002 — 139 и ТК-211 — 109.

«Не надо рисковать!»: Россия не упростит правила провоза жидкости в самолетах

Представители турецкой авиакомпании уже принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства и организовали досылку багажа рейсом TK419, следующим из Стамбула. В связи с произошедшим во «Внуково» посоветовали туристам следить за обновлениями и за подробной информацией обращаться в службу розыска багажа.

В конце июля «Turkish Airlines» уже задерживала багаж российских путешественников. Telegram-канал «Baza» писал, что пассажиры в России ожидали свой багаж до пяти дней. Тогда в авиакомпании заявили, что проблемы с его доставкой некоторыми рейсами возникли из-за ограничений по максимальной взлетной массе самолетов.

Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в интервью НСН рассказал, что авиакомпании сегодня зачастую вынуждены снимать часть багажа с рейса и отправлять следующим, чтобы брать на борт больший запас топлива.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:Внуково АэропортТуризмРоссияБагажАвиакомпания

Горячие новости

Все новости

партнеры