Turkish Airlines не прислала часть багажа на пяти рейсах из Антальи

Представители турецкой авиакомпании уже принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства и организовали досылку багажа рейсом TK419, следующим из Стамбула. В связи с произошедшим во «Внуково» посоветовали туристам следить за обновлениями и за подробной информацией обращаться в службу розыска багажа.

В конце июля «Turkish Airlines» уже задерживала багаж российских путешественников. Telegram-канал «Baza» писал, что пассажиры в России ожидали свой багаж до пяти дней. Тогда в авиакомпании заявили, что проблемы с его доставкой некоторыми рейсами возникли из-за ограничений по максимальной взлетной массе самолетов.

Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в интервью НСН рассказал, что авиакомпании сегодня зачастую вынуждены снимать часть багажа с рейса и отправлять следующим, чтобы брать на борт больший запас топлива.

