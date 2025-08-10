Минобороны: За ночь ПВО сбили над РФ более 120 дронов ВСУ
Минувшей ночью российские силы ПВО ликвидировали и перехватили 121 украинский беспилотник над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, это произошло в период с 20:00 по московскому времени 9 августа до 06:10 утра 10 августа.
В министерстве уточнили, что 29 дронов ВСУ были сбиты над Краснодарским краем, 15 — над Крымом, 13 — над Брянской областью, 12 — над Белгородской, девять — над Воронежской и по восемь — над Саратовской областью и Ставропольским краем. Еще семь — над Калужским регионом, шесть — над Тульским, пять — над Ростовским, четыре — над Рязанским, два — над Азовским морем и по одному — над Смоленской, Орловской и Тверской областями.
Позже в МО сообщили, что утром 10 августа с 07:55 до 08:10 часов силы ПВО уничтожили пять БПЛА ВСУ над Калужским регионом, передает RT.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru