Медведев предложил Трампу отправить спецназ США для уничтожения наемников ВСУ

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев посоветовал американскому президенту Дональду Трампу отправить спецназ США не в Латинскую Америку, а в Киев. Об этом экс-президент РФ написал в своем Тelegram-канале.

В ЕС выступили за переговоры о территории Украины по линии боевого соприкосновения

Российский политик предложил сделать это для проведения антитеррористической операции по истреблению нарконаемников.

По словам Медведева, сейчас Киев использует в зоне проведения СВО силы в том числе преступников из Колумбии и Мексики. В связи с этим зампред Совбеза считает, что для борьбы с нарконаемниками стоило бы направить американский спецназ прямо в Киев.

Ранее экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Владимир Комоедов в интервью НСН рассказал, что заявления Дональда Трампа после интернет-ссоры с Дмитрием Медведевым об отправке атомных подводных лодок «в соответствующие регионы» может касаться Баренцева моря и подходов к Камчатке.

