Медведев предложил Трампу отправить спецназ США для уничтожения наемников ВСУ

Российский политик предложил сделать это для проведения антитеррористической операции по истреблению нарконаемников.

По словам Медведева, сейчас Киев использует в зоне проведения СВО силы в том числе преступников из Колумбии и Мексики. В связи с этим зампред Совбеза считает, что для борьбы с нарконаемниками стоило бы направить американский спецназ прямо в Киев.

Ранее экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Владимир Комоедов в интервью НСН рассказал, что заявления Дональда Трампа после интернет-ссоры с Дмитрием Медведевым об отправке атомных подводных лодок «в соответствующие регионы» может касаться Баренцева моря и подходов к Камчатке.