Командующий ВВС Украины Олещук взял ответственность за удар по Крыму

Комментируя ракетный удар по Крыму, Олещук поблагодарил украинских пилотов «за отличную боевую работу».

Рано утром глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ВСУ ударили ракетой по городу, в результате чего произошло возгорание на негражданском объекте в районе Килен-балки, отмечают «Известия».

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивко в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что необходимо уничтожить места базирования самолетов Украины, с которых наносятся удары по российским кораблям.

