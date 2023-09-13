Командующий ВВС Украины Олещук взял ответственность за удар по Крыму

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории Крыма при помощи авиации, написал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в Telegram.

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Комментируя ракетный удар по Крыму, Олещук поблагодарил украинских пилотов «за отличную боевую работу».

Рано утром глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ВСУ ударили ракетой по городу, в результате чего произошло возгорание на негражданском объекте в районе Килен-балки, отмечают «Известия».

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивко в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что необходимо уничтожить места базирования самолетов Украины, с которых наносятся удары по российским кораблям.

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ФОТО: РИА Новости
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