Командующий ВВС Украины Олещук взял ответственность за удар по Крыму
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории Крыма при помощи авиации, написал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в Telegram.
Комментируя ракетный удар по Крыму, Олещук поблагодарил украинских пилотов «за отличную боевую работу».
Рано утром глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ВСУ ударили ракетой по городу, в результате чего произошло возгорание на негражданском объекте в районе Килен-балки, отмечают «Известия».
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивко в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что необходимо уничтожить места базирования самолетов Украины, с которых наносятся удары по российским кораблям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru