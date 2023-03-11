Российские силы перекрыли все крупные пути снабжения ВСУ в Артемовске

ЧВК «Вагнер» ведет огневой контроль крупного пути снабжения ВСУ. Это приводит к тому, что украинская сторона прибегает к ,использованию проселочных дорог. По данным военкоров, российские боевики приблизились вплотную к трассе.



Украинские силы в Артемовске оказались в критической ситуации, утверждает Telegram-канал, который опирается на данные украинских аналитиков.



«Силы ЧВК одновременно расширяют северный фланг на запад, атакуют Богдановку и стремятся обойти Хромовое с востока», — цитирует публикацию Газета.ru.



Также подразделения «Вагнер» форсируют реку Бахмутку и движутся к центру Бахмута. Они ведут наступление на завод «АЗОМ» на севере. Западную часть города удерживают и при этом готовят контрнаступление.

Ранее член ЧВК «Вагнер» РИА Новости рассказал, что российские бойцы на юге Артемовска штурмовали практически каждый дом.

