Российские силы перекрыли все крупные пути снабжения ВСУ в Артемовске
Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» отсекла Вооруженные силы Украины (ВСУ) от последнего крупного пути снабжения в Артемовске (Бахмуте). Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры русской весны».
ЧВК «Вагнер» ведет огневой контроль крупного пути снабжения ВСУ. Это приводит к тому, что украинская сторона прибегает к ,использованию проселочных дорог. По данным военкоров, российские боевики приблизились вплотную к трассе.
Украинские силы в Артемовске оказались в критической ситуации, утверждает Telegram-канал, который опирается на данные украинских аналитиков.
«Силы ЧВК одновременно расширяют северный фланг на запад, атакуют Богдановку и стремятся обойти Хромовое с востока», — цитирует публикацию Газета.ru.
Также подразделения «Вагнер» форсируют реку Бахмутку и движутся к центру Бахмута. Они ведут наступление на завод «АЗОМ» на севере. Западную часть города удерживают и при этом готовят контрнаступление.
Ранее член ЧВК «Вагнер» РИА Новости рассказал, что российские бойцы на юге Артемовска штурмовали практически каждый дом.
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