Марочко: рассказал о занятии выгодных позиций в промзоне Артемовска российскими военными
Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что российским штурмовым удалось занять выгодные позиции и рубежи в промзоне города Артемовск (Бахмут) на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Марочко, штурмовые группы Вооруженных сил РФ вышли на выгодные позиции в промышленной зоне Артемовского завода по обработке металлов.
Для российских военных это создало «хороший плацдарм» для дальнейшего продвижения. Кроме того, более выгодные позиции на территории Артемовска дадут возможность силам ВС РФ контролировать передвижение противника, подчеркнул эксперт.
Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что подразделение иностранных наемников ликвидировано под Артемовскомв. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале 12 марта 2023 года, в воскресенье.
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