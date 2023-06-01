Командир спецназа «Ахмат» сообщил об освобождении 70% Марьинки

Российские силы освободили около 70% территории города Марьинка в ДНР. Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

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«Эти два подразделения - 150-я дивизия и 5-я дивизия - в общей сложности, получается, освободили примерно 70% самой Марьинки», - рассказал он.

Алаудинов уточнил, что оставшуюся территорию будет освобождать спецназ «Ахмат» совместно с подразделениями 150-й дивизии.

Глава Чечни Рамзан Кадыров накануне объявил о передислокации «Ахмата» на марьинское направление. Минобороны сообщало, что бойцы спецназа успешно наступают.

Украинские власти ранее заявили начале вывоза мирного населения из Авдеевки (ДНР), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Андроник
ТЕГИ:ЧечняРамзан КадыровСпецоперацияДНР

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