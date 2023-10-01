Командир «Ахмата» прогнозирует зимой наращивание сил ВСУ
1 октября 202305:36
Войска Украины попытаются предстоящей зимой нарастить силы для следующего рывка, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова.
По его словам, однако, он не будет успешным. Отмечается, что противник будет формировать новый «ударный кулак». Запад ставят перед собой задачу воевать до последнего украинца, отметил командир.
Ранее Алаудинов призвал украинцев проситься в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru