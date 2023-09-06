«Просыпайтесь, либо вас могилизуют»: Алаудинов призвал украинцев проситься в РФ
Командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ Апти Алаудинов призвал украинцев просить гражданство России, пока их не «могилизовали». Об этом военный написал в своем Telegram-канале.
Как отметил Алаудинов, граждане соседней страны «не нужны никому, кроме России», а Запад решил отправить украинцев на «утилизацию».
«К сожалению, не вы охотниками являетесь в этом лесу, вы добыча. И война до последнего украинца нужна не России, а вашим хозяевам. Мы же, наоборот, вам советуем остаться в живых. Принимайте свое решение, просыпайтесь, либо вас тоже могилизуют», — написал командир «Ахмата».
Алаудинов указал, что РФ — «наш общий дом», и призвал украинцев идти в российские посольства и просить российское гражданство.
«Спокойно отказывайтесь от своего сатанистского государства, пока мы там не наведем порядок до конца», — добавил военный.
Ранее экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Киев случайно подтвердил данные о потере 400 тысяч военнослужащих с начала конфликта, пишет RT.
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