Как отметил Алаудинов, граждане соседней страны «не нужны никому, кроме России», а Запад решил отправить украинцев на «утилизацию».

«К сожалению, не вы охотниками являетесь в этом лесу, вы добыча. И война до последнего украинца нужна не России, а вашим хозяевам. Мы же, наоборот, вам советуем остаться в живых. Принимайте свое решение, просыпайтесь, либо вас тоже могилизуют», — написал командир «Ахмата».

Алаудинов указал, что РФ — «наш общий дом», и призвал украинцев идти в российские посольства и просить российское гражданство.

«Спокойно отказывайтесь от своего сатанистского государства, пока мы там не наведем порядок до конца», — добавил военный.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Киев случайно подтвердил данные о потере 400 тысяч военнослужащих с начала конфликта, пишет RT.

