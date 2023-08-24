Командир «Ахмата» заявил, что гибель Пригожина могла быть выгодна США и Франции

Он отметил, что крушение самолёта, одним из пассажиров которого значился бизнесмен, произошло в тот момент, когда в Африке идут важные для России события.

«ЧВК «Вагнер» была необходима для поддержания стабильности на африканском континенте в интересах нашего государства. Здесь речь идёт о Франции, которая отодвинута от кормушки. И США, которые потеряли там вожжи управления», - указал Алаудинов.

Командир «Ахмата» добавил, что враги желают «отстранить Россию от Африки и создать смуту внутри страны».

Бизнес-джет Embraer Legacy рухнул в Тверской области 23 августа, погибли 10 человек. Среди пассажиров значился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В СМИ отмечают, что тела погибших не поддаются визуальному опознанию из-за сильных повреждений

Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

