Командир «Ахмата»: израильские военные и инструкторы покидают Украину

Военные и инструкторы из Израиля, которые находились на Украине, возвращаются на родину, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.

Алаудинов: Украинские военные находятся в тяжелом положении

Так он ответил на вопрос, оказывает ли какое-то влияние палестино-израильский конфликт на проведение специальной военной операции. Он заявил, что изменения в течение одного-трех дней не проявляются, однако очень большое количество израильских бойцов, спецслужб, вооруженных сил находились на территории Украины.

Ранее Алаудинов призвал украинцев проситься в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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