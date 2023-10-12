Командир «Ахмата»: израильские военные и инструкторы покидают Украину
Военные и инструкторы из Израиля, которые находились на Украине, возвращаются на родину, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.
Так он ответил на вопрос, оказывает ли какое-то влияние палестино-израильский конфликт на проведение специальной военной операции. Он заявил, что изменения в течение одного-трех дней не проявляются, однако очень большое количество израильских бойцов, спецслужб, вооруженных сил находились на территории Украины.
Ранее Алаудинов призвал украинцев проситься в РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru