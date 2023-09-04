Алаудинов: Украинские военные находятся в тяжелом положении
Военные Украины находятся в тяжелом положении, а неудачи противника на поле боя также оборачиваются имиджевыми потерями как для Киева, который не может похвастаться достижениями, так и для Запада, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова.
По его словам, Украина получила оружие, собрала около 60 тысяч человек, но потери уже составляют свыше 40 тысяч военных. При этом в начале контрнаступления Киев закидывал на поле боя большое количество живой силы и техники. После больших потерь украинские военные пересмотрели свою тактику и стали наступать в основном без техники.
«Потому что все эти танки, которые так сильно рекламировались, горят намного лучше даже, чем техника российского, советского производства», –указал командир.
Ранее Алаудинов заявил, что Клещеевка под Артемовском находится под контролем России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru