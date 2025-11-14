СМИ: Коррупционное дело в энергетике ударило по поддержке Зеленского в мире
Масштабное коррупционное расследование в энергетическом секторе Украины, в которое вовлечены люди из ближайшего окружения Владимира Зеленского, создает риски для его поддержки за рубежом и наносит удар по имиджу президента. Об этом пишет The New York Times.
Поводом для резонанса стала спецоперация Национального антикоррупционного бюро, о которой ведомство объявило 10 ноября. НАБУ опубликовало фотографии сумок, заполненных крупными суммами иностранной валюты, изъятыми в ходе следственных действий, отмечает RT.
Украинские депутаты сообщили, что обыски прошли у бывшего министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в государственной компании «Энергоатом».
По данным СМИ, следователи также пришли к бизнесмену Тимуру Миндичу — давнему соратнику Зеленского, который, как выяснилось, заранее покинул страну. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей, на которых фигурируют лица под кодовыми именами «Тенор», «Рокет» и «Карлсон», передает «Радиоточка НСН».
