Умер олимпийский чемпион по плаванию Юрий Присекин

Умер пловец, победитель Олимпийских игр 1980 года Юрий Присекин. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации водных видов спорта России.

Спортсмену было 63 года. Причины его смерти не уточняются.

Юрий Присекин был заслуженным мастером спорта СССР, на Олимпиаде-1980 в Москве он выиграл эстафету 4x200 м вольным стилем в составе советской сборной. Позже пловец неоднократно становился чемпионом страны в составе эстафет.

Ранее на 95-м году жизни умер борец, первый в истории Ирана олимпийский чемпион Имам Али Хабиби, напоминает RT.

