Умер олимпийский чемпион по плаванию Юрий Присекин
27 августа 202511:25
Умер пловец, победитель Олимпийских игр 1980 года Юрий Присекин. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации водных видов спорта России.
Спортсмену было 63 года. Причины его смерти не уточняются.
Юрий Присекин был заслуженным мастером спорта СССР, на Олимпиаде-1980 в Москве он выиграл эстафету 4x200 м вольным стилем в составе советской сборной. Позже пловец неоднократно становился чемпионом страны в составе эстафет.
Ранее на 95-м году жизни умер борец, первый в истории Ирана олимпийский чемпион Имам Али Хабиби, напоминает RT.
