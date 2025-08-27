Теннисист Джокович заявил о намерении выучить русский язык
Сербский теннисист Новак Джокович заявил о желании выучить несколько языков, включая русский. Об этом он рассказал на пресс-конференции после игры в рамках Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
По словам спортсмена, выучить все языки сложно, но он желает выучить еще несколько.
«У меня есть намерение выучить греческий, русский. Может быть, еще немного усовершенствовать свой испанский», - рассказал Джокович.
Теннисист указал, что его ожидает еще несколько лет обучения, но ему это нравится.
Ранее Новак Джокович в первом круге US Open одержал победу над американцем Ленером Тьеном, пишет RT.
