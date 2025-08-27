Приватизация принесла в бюджет России 132 млрд рублей в 2024 году
Федеральный бюджет в 2024 году получил 132 млрд рублей доходов от приватизации. Об этом заявил глава Росимущества Вадим Яковенко на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Отмечается, что по итогам прошлого года в бюджет РФ было направлено 473 млрд рублей, в том числе 307 млрд дивидендов.
«Возросли доходы от управления федеральным имуществом. Это сдача в аренду, продажа путем приватизации. Порядка 166 млрд рублей мы в прошлом году заработали. Только приватизация дала нам по итогам реализации объектов 132 млрд рублей», - указал Яковенко.
По его словам, продажи увеличились в пять раз по сравнению с 2023 годом.
В текущем году Росимущество рассчитывает направить в казну 475 млрд рублей. Дивиденды при этом составят около 417 млрд.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что в 2025 году поступления в бюджет после приватизации имущества должны превысить 100 млрд рублей, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Приватизация принесла в бюджет России 132 млрд рублей в 2024 году
- Группа Onyx заявила о желании выступить на «Интервидении»
- «Удар по репутации!»: Правозащитник осудил денонсацию Европейской конвенции по пыткам
- Каждый третий россиянин равнодушно относится к своему дню рождения
- В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на полицейских
- Собянин сообщил о готовности московских школ и детсадов к новому учебному году
- В Волгограде задержан агент СБУ, готовивший атаку на военный аэродром Энгельса
- Россиянам в Латвии и Эстонии перечислили пенсии, заблокированные из-за санкций
- В Хабаровском крае мужчину унесло на бочке в Охотское море
- Легитимность – не вопрос: США усилили давление на РФ и Украину перед переговорами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru