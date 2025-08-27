Приватизация принесла в бюджет России 132 млрд рублей в 2024 году

Федеральный бюджет в 2024 году получил 132 млрд рублей доходов от приватизации. Об этом заявил глава Росимущества Вадим Яковенко на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Отмечается, что по итогам прошлого года в бюджет РФ было направлено 473 млрд рублей, в том числе 307 млрд дивидендов.

«Возросли доходы от управления федеральным имуществом. Это сдача в аренду, продажа путем приватизации. Порядка 166 млрд рублей мы в прошлом году заработали. Только приватизация дала нам по итогам реализации объектов 132 млрд рублей», - указал Яковенко.

По его словам, продажи увеличились в пять раз по сравнению с 2023 годом.

В текущем году Росимущество рассчитывает направить в казну 475 млрд рублей. Дивиденды при этом составят около 417 млрд.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что в 2025 году поступления в бюджет после приватизации имущества должны превысить 100 млрд рублей, напоминает РЕН ТВ.

