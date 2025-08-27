«Я думаю, что может идти речь только об интересных объектах. Надо понимать, что у «О’кей» таких объектов много в силу того, что и в Петербурге у компании хорошая узнаваемость, и изначально гипермаркеты строились в хорошей локации, в окружении спальных районов. Поэтому эти гипермаркеты остаются востребованными у населения. У «Ленты», в целом, есть перспективы развития данного формата. Речь идет о том, что произошло насыщение этим форматом, и в целом предложений на рынке много, поэтому развивать его можно, но только нужно тщательно прорабатывать места размещения, а действующие объекты, введенные в эксплуатацию 15-20 лет назад, уже находятся в отличных локациях», - рассказал он.

При этом Карпов отметил, что кардинальных изменений покупателям ждать не стоит, поменяется лишь ассортимент и работа с поставщиками.

«Думаю, конечно, какие-то изменения произойдут. Потому что «Лента» будет проводить свою коммерческую политику. Соответственно и условия работы с поставщиками у них отличаются. Поэтому ассортимент, конечно, будет ближе к ассортименту «Ленты». По ценам изменений покупателям ждать не стоит, так как на рынке достаточное присутствие разных сетей, форматов. Также маркетплейсы оказывают определенное давление на продуктовый ритейл», - подытожил он.

Ранее президент Союза торговых центров Булат Шакиров допустил в беседе с НСН, что каждый десятый торговый центр закроется в ближайшие три года.



