«Лента» изменит ассортимент в гипермаркетах «О’кей» в случае покупки
После покупки «Лентой» гипермаркетов «О’кей» цены на товары там вряд ли вырастут, так как на рынке огромная конкуренция, а вот ассортимент точно изменится, заявил НСН Андрей Карпов.
«Лента» может рассматривать покупку только удобно расположенных и прибыльных объектов «О’кей», так как вторая сеть давно себя зарекомендовала, имеет хорошие точки в спальных районах и пользуется доверием. Об этом НСН рассказал эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.
Торговая сеть «Лента» хочет купить сеть гипермаркетов «О’кей», насчитывающую 77 магазинов. Сделка находится на стадии необязывающего предложения, то есть покупатель и продавец определяют условия, пишут «Известия» со ссылкой на источники. Уточняется, что покупка сети «О’кей» может обойтись ретейлеру в 40–55 млрд рублей. Карпов рассказал, почему гипермаркеты «О’кей» представляют интерес.
«Я думаю, что может идти речь только об интересных объектах. Надо понимать, что у «О’кей» таких объектов много в силу того, что и в Петербурге у компании хорошая узнаваемость, и изначально гипермаркеты строились в хорошей локации, в окружении спальных районов. Поэтому эти гипермаркеты остаются востребованными у населения. У «Ленты», в целом, есть перспективы развития данного формата. Речь идет о том, что произошло насыщение этим форматом, и в целом предложений на рынке много, поэтому развивать его можно, но только нужно тщательно прорабатывать места размещения, а действующие объекты, введенные в эксплуатацию 15-20 лет назад, уже находятся в отличных локациях», - рассказал он.
При этом Карпов отметил, что кардинальных изменений покупателям ждать не стоит, поменяется лишь ассортимент и работа с поставщиками.
«Думаю, конечно, какие-то изменения произойдут. Потому что «Лента» будет проводить свою коммерческую политику. Соответственно и условия работы с поставщиками у них отличаются. Поэтому ассортимент, конечно, будет ближе к ассортименту «Ленты». По ценам изменений покупателям ждать не стоит, так как на рынке достаточное присутствие разных сетей, форматов. Также маркетплейсы оказывают определенное давление на продуктовый ритейл», - подытожил он.
Ранее президент Союза торговых центров Булат Шакиров допустил в беседе с НСН, что каждый десятый торговый центр закроется в ближайшие три года.
