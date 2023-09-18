Суд ООН начинает слушания по иску Киева против России о конвенции о геноциде

Международный суд ООН в Гааге в понедельник начинает слушания по иску Украины от февраля 2022 года против России о нарушении конвенции о геноциде в связи со спецоперацией на территории Украины.

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Судебные слушания пройдут в Гааге с 18 по 27 сентября. Отмечается, что этот блок заседаний будет посвящен предварительным возражениям, выдвинутым российской стороной.

Представители России выступят в понедельник, во вторник слово дадут Украине, а в среду суд выслушает другие государства, которым ранее разрешили участвовать в иске. Так, среди участников будут Германия, Бельгия, Австралия, Чехия, Австрия, Болгария, Словакия, Дания, Хорватия, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Финляндия, Люксембург, Швеция и Канада.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью газете Telegraph заявил, что эскалация украинского конфликта навредит национальной безопасности США, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ООНСудСпецоперацияУкраина

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