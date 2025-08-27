Глава Минтранса анонсировал начало сварки первого поезда для ВСМ

Начать сварку первого поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали в России планируют в сентябре. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин в интервью телеканалу «Россия 24».

Говоря о проекте ВСМ, министр отметил его уникальность - реализацию полностью на отечественных технологиях.

«Это технологии строительства, это технологии самого поезда... В сентябре начнется сварка первого состава, там порядка 150 предприятий работает в кооперации», - рассказал Никитин.

Министр добавил, что это крайне интересный и общенациональный проект.

Ранее в Новгородской области началось строительство завода по производству железобетонных изделий для ВСМ, пишет RT.

