Глава Минтранса анонсировал начало сварки первого поезда для ВСМ
Начать сварку первого поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали в России планируют в сентябре. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин в интервью телеканалу «Россия 24».
Говоря о проекте ВСМ, министр отметил его уникальность - реализацию полностью на отечественных технологиях.
«Это технологии строительства, это технологии самого поезда... В сентябре начнется сварка первого состава, там порядка 150 предприятий работает в кооперации», - рассказал Никитин.
Министр добавил, что это крайне интересный и общенациональный проект.
Ранее в Новгородской области началось строительство завода по производству железобетонных изделий для ВСМ, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Теннисист Джокович заявил о намерении выучить русский язык
- Глава Минтранса анонсировал начало сварки первого поезда для ВСМ
- «Лента» изменит ассортимент в гипермаркетах «О’кей» в случае покупки
- Умер олимпийский чемпион по плаванию Юрий Присекин
- Обида на пошлины: В России объяснили, почему Моди игнорирует Трампа
- Приватизация принесла в бюджет России 132 млрд рублей в 2024 году
- Группа Onyx заявила о желании выступить на «Интервидении»
- «Удар по репутации!»: Правозащитник осудил денонсацию Европейской конвенции по пыткам
- Каждый третий россиянин равнодушно относится к своему дню рождения
- В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на полицейских
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru