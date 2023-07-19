Кличко заявил о взрывах в Киеве

В Киеве раздаются звуки взрывов, сообщил в Telegram мэр Виталий Кличко.

СМИ: в Киеве, Полтаве и Хмельницкой области прогремели взрывы

Также взрывы слышны в области. В украинской столице работает ПВО.

Ранее сообщалось о взрывах в Киевской области.

Днем ранее взрывы прогремели в Одессе и Николаеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаКиев

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