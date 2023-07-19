Кличко заявил о взрывах в Киеве
19 июля 202306:01
В Киеве раздаются звуки взрывов, сообщил в Telegram мэр Виталий Кличко.
Также взрывы слышны в области. В украинской столице работает ПВО.
Ранее сообщалось о взрывах в Киевской области.
Днем ранее взрывы прогремели в Одессе и Николаеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кличко заявил о взрывах в Киеве
- Пентагон: ракеты КНДР способны достигать территории США
- Губернатор Флориды: Украина не важна для США
- Эксперт: Запад ждет поражение в случае провала контрнаступления Украины
- В Приморском крае в автоаварии погиб ребенок
- Экс-полковник ГРУ Квачков стал фигурантом дела о дискредитации армии
- СМИ: Евросоюз призвал Аргентину не присоединяться к БРИКС
- ЕС хочет создать многомиллиардный фонд для пополнения запасов ВСУ
- МИД РФ: генсек ООН и его сотрудники закрывают глаза на теракты со стороны Киева
- Посол в Турции: Украина планирует поставлять зерно через воды Болгарии и Румынии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru