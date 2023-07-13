СМИ: в Киеве, Полтаве и Хмельницкой области прогремели взрывы
13 июля 202302:31
В Киеве произошла серия взрывов, сообщает «Лента.ру».
Также взрывы раздаются в Полтаве и Хмельницкой области Украины. Россия ведет обстрел крылатыми ракетами «Калибр». Звук пролета одной из них опознали в Кировоградской области.
Отмечается, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. В ряде украинских регионов работают системы противовоздушной обороны.
Ранее ВС РФ нанесли массированный удар «Калибрами» и «Кинжалами» по Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru