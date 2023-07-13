СМИ: в Киеве, Полтаве и Хмельницкой области прогремели взрывы

Также взрывы раздаются в Полтаве и Хмельницкой области Украины. Россия ведет обстрел крылатыми ракетами «Калибр». Звук пролета одной из них опознали в Кировоградской области.

Отмечается, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. В ряде украинских регионов работают системы противовоздушной обороны.

Ранее ВС РФ нанесли массированный удар «Калибрами» и «Кинжалами» по Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

