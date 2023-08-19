Кличко заявил о пожаре после взрывов в Киеве
19 августа 202312:07
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре вблизи столицеы Украины после неустановленных взрывов.
«Пожар в результате неустановленных взрывов в районе Кольцевой дороги», — уточнил Кличко в своем Telegram-канале в субботу, 19 августа.
Мэр Киева заявил также об отсутствии пострадавших.
Ранее взрывы прогремели в нескольких городах на западе Украины, сообщают местные ресурсы. По данным Telegram-канала «Зеркало недели», мощные взрывы были слышны в Виннице, Львове и Житомире.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru