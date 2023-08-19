Кличко заявил о пожаре после взрывов в Киеве

Кремль: Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону СМИ: Путин и Эрдоган могут встретиться в РФ СМИ: компания JDE Peet's приостановит продажи в РФ брендов Tassimo и Moccona ООН: сильная жара в Северном полушарии - новая норма Гидрометцентр: в Москве в субботу +24…+26, преимущественно без осадков