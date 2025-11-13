По его словам, после отмены ограничений на выезд из страны рекордное количество молодых людей уехало в Европу. «У нас огромные проблемы с солдатами, с человеческими ресурсами», — указал глава города. Он признал растущий дисбаланс между численностью украинской и российской армий. Кличко также высказался за пересмотр возрастного ценза для мобилизации. В настоящее время призыву подлежат граждане с 25 лет, однако мэр предложил рассмотреть возможность снижения этой планки до 22-23 лет.

Ранее на Украине признали, что мобилизуют бездомных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

