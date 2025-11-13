Кличко заявил, что на Украине наблюдаются большие проблемы с поиском солдат
Украина испытывает острую нехватку военнослужащих на фоне массового оттока мужчин призывного возраста за границу, сообщил медиагруппе Axel Springer мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, после отмены ограничений на выезд из страны рекордное количество молодых людей уехало в Европу. «У нас огромные проблемы с солдатами, с человеческими ресурсами», — указал глава города. Он признал растущий дисбаланс между численностью украинской и российской армий. Кличко также высказался за пересмотр возрастного ценза для мобилизации. В настоящее время призыву подлежат граждане с 25 лет, однако мэр предложил рассмотреть возможность снижения этой планки до 22-23 лет.
Ранее на Украине признали, что мобилизуют бездомных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
