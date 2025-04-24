Кличко: В Киеве работает ПВО

В Киеве произошли взрывы, сообщает издание «Страна.ua».

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Где именно они прогремели, не уточняется. Информация о последствиях не поступала.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о работе средств противовоздушной обороны.

Незадолго до этого на всей территории страны объявили воздушную тревогу.

Ранее в двух российских аэропортах был введен план «Ковёр», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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