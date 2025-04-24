Кличко: В Киеве работает ПВО
24 апреля 202503:01
В Киеве произошли взрывы, сообщает издание «Страна.ua».
Где именно они прогремели, не уточняется. Информация о последствиях не поступала.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о работе средств противовоздушной обороны.
Незадолго до этого на всей территории страны объявили воздушную тревогу.
Ранее в двух российских аэропортах был введен план «Ковёр», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru