Город в огне: После массированного ракетного удара в Киеве начались пожары
6 апреля 202509:32
Российская армия нанесла массированный ракетный удар по Киеву, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).
Пожары вспыхнули в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах украинской столицы. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, были поражены производственные здания и склады.
В ночь на 6 апреля сообщалось о мощных взрывах в Киеве. По всей Украине была объявлена воздушная тревога.
Ранее ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru