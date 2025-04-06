Город в огне: После массированного ракетного удара в Киеве начались пожары

Российская армия нанесла массированный ракетный удар по Киеву, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

ВС РФ нанесли удар по газо-энергетической инфраструктуре ВПК Украины

Пожары вспыхнули в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах украинской столицы. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, были поражены производственные здания и склады.

В ночь на 6 апреля сообщалось о мощных взрывах в Киеве. По всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Ранее ВС России поразили инфраструктуру военного аэродрома Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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