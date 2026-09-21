В России предрекли деиндустриализацию в Евросоюзе из-за газового кризиса

По его словам, европейские заводы стали сокращать объёмы выпуска продукции, так как не могут конкурировать с другими игроками на международном рынке.

Он указал, что производство многих товаров в Европе становится невыгодным. Это связано с тем, что такую же продукцию «делают в Азии, США или России из газа меньшей стоимости, например, азотные удобрения».

«Всё, что энергоемкое, становится менее конкурентно способным», — заключил Юшков.

Ранее венгерский журналист Габор Штир заявил «Радиоточке НСН», что заменить российский газ в Европе — невыполнимая задача.