Туроператоры ждут прироста поездок в Индию на 50% при безвизе
Желание отправиться в безвизовую страну возникает гораздо чаще, особенно с учетом того, что многие принимают решение о поездке за неделю-две до вылета, заявил НСН гендиректор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
При условии введения безвизового режима между Россией и Индией поток российских туристов вырастет как минимум на 50%, заявил НСН генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Россия и Индия продолжат диалог о безвизовом режиме для туристических групп, сообщил «Известиям» заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко. Он выразил надежду, что в конечном итоге Москва и Нью-Дели выйдут на более комфортный формат взаимных поездок.
По оценкеАрутюнова, отмена виз приведет к росту турпотока из России в Индию не менее чем на 50%.
«Введение безвизового режима с Китаем в прошлом году увеличило турпоток, по нашим оценкам, по крайней мере вдвое. В случае с Индией тоже будет однозначный рост, но не в таких масштабах, поскольку у нас нет общей границы с этой страной. Поток может вырасти как минимум на 50%, ведь Индия готова предложить колоссальное разнообразие: от насыщенных экскурсионных программ до пляжного отдыха. Сейчас индийскую визу получить нетрудно, она электронная, но это все равно сбор документов и заполнение анкет. Подобные формальности людей немного настораживают, так как всегда существует вероятность отказа. Желание отправиться в безвизовую страну возникает гораздо чаще, особенно с учетом того, что сегодня многие принимают решение о поездке буквально за неделю-две до вылета», — пояснил Арутюнов.
Поездка в Индию может оказаться весьма бюджетной и вполне сопоставимой по стоимости с отдыхом в Египте, добавил туроператор.
«У нас есть прямые рейсы «Аэрофлота» в Дели и на Гоа. Гоа — это популярный пляжный курорт. Встречаются совсем недорогие туры на неделю, включая перелет, стоимостью 80–90 тысяч рублей на человека. Это на уровне бюджетных египетских отелей или даже дешевле. В стране много доступных гестхаусов, но некоторые из них мы не рекомендуем из-за низких стандартов качества. Существует бедная, грязная Индия, которая показана в фильме «Миллионер из трущоб». Но есть и совершенно шикарная Индия — с роскошными дворцами махараджей, премиальным сервисом и лучшими мировыми отельными брендами. Прилететь в Индию только ради того, чтобы лежать на пляже, — просто недостойно этой страны. В ней необходимо увидеть хотя бы основные достопримечательности. Такие программы стоят немного дороже с учетом внутренних переездов. Цена недельного экскурсионного тура начинается от 130–150 тысяч рублей на человека», — подытожил гендиректор «Арт-тур».
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин ранее заявил НСН, что организовывая безвизовый режим с Индией, логичнее всего будет сначала ввести безвиз для групповых поездок, что увеличит популярность стран на 20-30%, а также сократить стоимость турпакетов для индийских туристов.
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