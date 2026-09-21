При условии введения безвизового режима между Россией и Индией поток российских туристов вырастет как минимум на 50%, заявил НСН генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Россия и Индия продолжат диалог о безвизовом режиме для туристических групп, сообщил «Известиям» заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко. Он выразил надежду, что в конечном итоге Москва и Нью-Дели выйдут на более комфортный формат взаимных поездок.

По оценкеАрутюнова, отмена виз приведет к росту турпотока из России в Индию не менее чем на 50%.

«Введение безвизового режима с Китаем в прошлом году увеличило турпоток, по нашим оценкам, по крайней мере вдвое. В случае с Индией тоже будет однозначный рост, но не в таких масштабах, поскольку у нас нет общей границы с этой страной. Поток может вырасти как минимум на 50%, ведь Индия готова предложить колоссальное разнообразие: от насыщенных экскурсионных программ до пляжного отдыха. Сейчас индийскую визу получить нетрудно, она электронная, но это все равно сбор документов и заполнение анкет. Подобные формальности людей немного настораживают, так как всегда существует вероятность отказа. Желание отправиться в безвизовую страну возникает гораздо чаще, особенно с учетом того, что сегодня многие принимают решение о поездке буквально за неделю-две до вылета», — пояснил Арутюнов.