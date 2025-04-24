План «Ковёр» введен в двух российских аэропортах

План «Ковёр» введен в двух аэропортах — подмосковном Жуковском и Грабцево в Калуге, сообщает Telegram-канал Mash.

Над территорией России сбили 11 украинских беспилотников

Воздушные гавани не принимают и не отправляют авиарейсы. По предварительным данным, это связано с угрозой атаки беспилотниками.

Ранее в Минобороны заявили, что над Черным морем и Курской областью сбиты четыре дрона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Падалко
ТЕГИ:БеспилотникиАэропорты

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