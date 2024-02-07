Кличко подтвердил взрывы в Киеве
7 февраля 202408:58
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в украинской столице.
Ранее по всей Украине объявили воздушную тревогу, СМИ сообщали о хлопках в Харькове, Николаеве и Киеве. Кроме того, взрывы звучали в Киевской области, отмечает Ura.ru.
«Взрывы в городе. Работает ПВО», — написал Кличко в Telegram-канале.
Позже мэр Киева вновь сообщил о взрыве, призвав горожан не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru