Кличко подтвердил взрывы в Киеве

Ранее по всей Украине объявили воздушную тревогу, СМИ сообщали о хлопках в Харькове, Николаеве и Киеве. Кроме того, взрывы звучали в Киевской области, отмечает Ura.ru.

«Взрывы в городе. Работает ПВО», — написал Кличко в Telegram-канале.

Позже мэр Киева вновь сообщил о взрыве, призвав горожан не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги.

