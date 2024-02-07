СМИ сообщили о взрывах в Харькове, Николаеве и Киеве

Ранее во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу, пишет RT.

По данным телеканала «Общественное», звуки взрывов были слышны в Харькове. Информацию подтвердил мэр города Игорь Терехов.

Кроме того, хлопки прозвучали в Николаеве. По данным Telegram-канала «ТСН», в городе также зафиксировано возгорание.

Позже издание сообщило о взрывах в Киеве, подробности не приводятся.

