СК не нашел экстремизма в лозунгах митингующих студентов МФЮА

Следственный комитет (СК) России не нашел признаков экстремизма в лозунгах, которые скандировали иностранные студенты Московского финансово-юридического университета (МФЮА), сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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Она уточнила, что в СК изучили распространившуюся в Сети видеозапись, на которой запечатлены митингующие.

В связи с тем, что противоправных действий молодые люди не совершали, следствие примет соответствующее процессуальное решение, уточнили в ведомстве.

Ранее в интернете появился видеоролик, на котором студенты с флагами Азербайджана в МФЮА якобы скандируют противоправные лозунги. После этого СК возбудил уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ЭкстремизмСтуденты

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