СК не нашел экстремизма в лозунгах митингующих студентов МФЮА

Она уточнила, что в СК изучили распространившуюся в Сети видеозапись, на которой запечатлены митингующие.

В связи с тем, что противоправных действий молодые люди не совершали, следствие примет соответствующее процессуальное решение, уточнили в ведомстве.

Ранее в интернете появился видеоролик, на котором студенты с флагами Азербайджана в МФЮА якобы скандируют противоправные лозунги. После этого СК возбудил уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

