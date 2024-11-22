Защита обжаловала приговор педиатру Буяновой

По его словам, пока была подана краткая апелляционная жалоба, которая будет дополнена и направлена в суд не позднее 26 ноября.

«Надеемся на отмену приговора в Мосгорсуде. Убеждён, что Надежда Фёдоровна должна быть оправдана», - заключил юрист.

Ранее Черджиев заявил, что приговор, вынесенный Буяновой, «ужасный по своей несправедливости и незаконности», указав, что в деле отсутствуют доказательства вины его подзащитной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

