Меркель: Контакты с Путиным необходимы, чтобы избегать конфликтных ситуаций

Задавшись вопросом, как при новом порядке после холодной войны можно было поддерживать связи с Путиным, она сама отметила, что было важно приобщить президента России к процветанию.

По мнению Меркель, способом подобного приобщения стал газопровод «Северный поток». Экс- канцлер ФРГ сообщила, что попытка оказалась провальной, но не признала ее ошибочной.

Ранее Меркель в своих мемуарах указала, что Путин сделал все, чтобы превратить РФ в важного международного игрока. Политик также вспомнила речь президента России в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам бывшего канцлера ФРГ, тогда Путин показал себя «человеком, который был всегда начеку», передает «Радиоточка НСН».

