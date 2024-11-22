Меркель: Контакты с Путиным необходимы, чтобы избегать конфликтных ситуаций

Контакты с президентом России Владимиром Путиным позволили бы избежать кризисной ситуации, которая привела к конфликту на Украине, заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью Tagesspiegel.

Меркель рассказала о попытках предотвратить конфликт на Украине

Задавшись вопросом, как при новом порядке после холодной войны можно было поддерживать связи с Путиным, она сама отметила, что было важно приобщить президента России к процветанию.

По мнению Меркель, способом подобного приобщения стал газопровод «Северный поток». Экс- канцлер ФРГ сообщила, что попытка оказалась провальной, но не признала ее ошибочной.

Ранее Меркель в своих мемуарах указала, что Путин сделал все, чтобы превратить РФ в важного международного игрока. Политик также вспомнила речь президента России в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам бывшего канцлера ФРГ, тогда Путин показал себя «человеком, который был всегда начеку», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Северный ПотокВладимир ПутинАнгела Меркель

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