ВС РФ признал террористическим «Форум свободных государств постРоссии»
«Форум свободных государств постРоссии», который был создан в Польше в 2022 году в форме общественного движения, признан в России террористической организацией.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, соответствующее решение было принято Верховным судом России по иску ведомства.
«За деньги западных спонсоров лидеры национал-сепаратистских движений, скрывающиеся за границей, подобострастно продвигают идеи свержения власти в России, совершения терактов и диверсий», - говорится в сообщении.
Отмечается, что кроме «Форума свободных государств постРоссии» террористическими также были признаны 172 его структурных подразделения.
Ранее Минюст РФ включил украинский Центр информации о правах человека в перечень нежелательных организаций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Калужской области введут запрет на торговлю пиротехникой
- В Курской области женщина погибла при наезде машины на взрывное устройство
- В Киргизии запретили курение электронных сигарет
- Курс юаня впервые с октября 2023 года превысил 14 рублей
- СК не нашел экстремизма в лозунгах митингующих студентов МФЮА
- Меркель: Контакты с Путиным необходимы, чтобы избегать конфликтных ситуаций
- ВС РФ признал террористическим «Форум свободных государств постРоссии»
- В Белоруссии заявили, что попытки сместить Лукашенко обрели формы терроризма
- Правоохранители задержали зачинщиков массовой драки в Казани
- Москвичка выиграла 100 млн рублей в лотерею, покупая мед в торговом центре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru