ВС РФ признал террористическим «Форум свободных государств постРоссии»

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, соответствующее решение было принято Верховным судом России по иску ведомства.

«За деньги западных спонсоров лидеры национал-сепаратистских движений, скрывающиеся за границей, подобострастно продвигают идеи свержения власти в России, совершения терактов и диверсий», - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме «Форума свободных государств постРоссии» террористическими также были признаны 172 его структурных подразделения.

Ранее Минюст РФ включил украинский Центр информации о правах человека в перечень нежелательных организаций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

