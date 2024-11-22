ВС РФ признал террористическим «Форум свободных государств постРоссии»

«Форум свободных государств постРоссии», который был создан в Польше в 2022 году в форме общественного движения, признан в России террористической организацией.

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Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, соответствующее решение было принято Верховным судом России по иску ведомства.

«За деньги западных спонсоров лидеры национал-сепаратистских движений, скрывающиеся за границей, подобострастно продвигают идеи свержения власти в России, совершения терактов и диверсий», - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме «Форума свободных государств постРоссии» террористическими также были признаны 172 его структурных подразделения.

Ранее Минюст РФ включил украинский Центр информации о правах человека в перечень нежелательных организаций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: supcourt.ru
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