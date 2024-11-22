Курс юаня впервые с октября 2023 года превысил 14 рублей

Китайская валюта ускорила темпы роста и по состоянию на 16:00 мск достигла отметки 14,21 рубля. Дневной максимум составил 14,312 рубля.

По мнению старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк, ослабление рубля могло стать следствием роста юаневых процентных ставок на внутреннем рынке и временных колебаний спроса и предложения на валютном рынке. При этом, по ее словам, предпосылок для устойчивого снижения курса рубля пока нет.

Ранее курс доллара к рублю в ходе торгов на Forex превысил 103 рубля впервые с 23 марта 2022 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

