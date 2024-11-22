В Курской области женщина погибла при наезде машины на взрывное устройство

В Курской области автомобиль, в котором ехала супружеская пара, наехал на взрывное устройство. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Алексей Смирнов.

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Он указал, что инцидент произошёл в Рыльском районе. В результате, водитель получил ранения, а женщина погибла на месте.

«Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким... Хочу ещё раз напомнить, что в приграничных районах передвигаться на транспорте очень опасно», - написал губернатор.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Грузское Борисовского района погиб гулявший с собакой мужчина, который подорвался на взрывном устройстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПогибшиеВзрывСпецоперацияКурская Область

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