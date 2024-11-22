В Курской области женщина погибла при наезде машины на взрывное устройство

Он указал, что инцидент произошёл в Рыльском районе. В результате, водитель получил ранения, а женщина погибла на месте.

«Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким... Хочу ещё раз напомнить, что в приграничных районах передвигаться на транспорте очень опасно», - написал губернатор.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Грузское Борисовского района погиб гулявший с собакой мужчина, который подорвался на взрывном устройстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

