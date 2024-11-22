В Курской области женщина погибла при наезде машины на взрывное устройство
В Курской области автомобиль, в котором ехала супружеская пара, наехал на взрывное устройство. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Алексей Смирнов.
Он указал, что инцидент произошёл в Рыльском районе. В результате, водитель получил ранения, а женщина погибла на месте.
«Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким... Хочу ещё раз напомнить, что в приграничных районах передвигаться на транспорте очень опасно», - написал губернатор.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в селе Грузское Борисовского района погиб гулявший с собакой мужчина, который подорвался на взрывном устройстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Курской области женщина погибла при наезде машины на взрывное устройство
- В Киргизии запретили курение электронных сигарет
- Курс юаня впервые с октября 2023 года превысил 14 рублей
- СК не нашел экстремизма в лозунгах митингующих студентов МФЮА
- Меркель: Контакты с Путиным необходимы, чтобы избегать конфликтных ситуаций
- ВС РФ признал террористическим «Форум свободных государств постРоссии»
- В Белоруссии заявили, что попытки сместить Лукашенко обрели формы терроризма
- Правоохранители задержали зачинщиков массовой драки в Казани
- Москвичка выиграла 100 млн рублей в лотерею, покупая мед в торговом центре
- СМИ: В Самаре отменили концерт комика Демидова после шутки об Иисусе и вине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru