Из Украины в Россию вернулись 46 жителей Курской области
Из Украины в Россию в результате переговорного процесса вернулись 46 жителей Курской области. Об этом в своём Telegram-канале заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По её словам, граждане были вывезены с территории Курской области в августе 2024 года, после вооруженного нападения на регион Вооружённых сил Украины.
«Среди возвращенных в Россию граждан 12 детей, в том числе один - новорожденный, один - до 3-х лет, а также инвалид - колясочник», - написала омбудсмен.
Ранее Москалькова заявила, что ВСУ могли вывезти из Курской области более тысячи человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru