Из Украины в Россию вернулись 46 жителей Курской области

По её словам, граждане были вывезены с территории Курской области в августе 2024 года, после вооруженного нападения на регион Вооружённых сил Украины.

«Среди возвращенных в Россию граждан 12 детей, в том числе один - новорожденный, один - до 3-х лет, а также инвалид - колясочник», - написала омбудсмен.

Ранее Москалькова заявила, что ВСУ могли вывезти из Курской области более тысячи человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





