В Киргизии запретили курение электронных сигарет

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, запрещающий в стране курение электронных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

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В частности, документ запрещает с 1 июля 2025 года ввоз, обращение и использование на территории Киргизии электронных сигарет с никотиносодержащей жидкостью.

За нарушение положений закона предусмотрены штрафы, а за ввоз крупных партий будет грозить до двух лет лишения свободы.

Отмечается, что запрет не распространяется на системы нагревания табака.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что популярность вейпов среди молодых людей вызывает беспокойство, сообщает RT.

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ФОТО: Pixabay
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