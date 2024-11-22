В Калужской области введут запрет на торговлю пиротехникой
Запрет на торговлю пиротехникой с 1 декабря текущего года до 15 января 2025 года будет введен в Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
По его словам, спецслужбы располагают информацией, что в новогодние праздники под видом пиротехнических изделий будут попытки завоза в Россию взрывчатых устройств, в том числе с поражающими элементами. Шапша отметил, что временный запрет на торговлю пиротехникой вводится для обеспечения безопасности жителей области.
Губернатор также напомнил, что в регионе по-прежнему продолжает действовать запрет на использование пиротехники.
Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что запрет на продажу пиротехнических изделий вводится решением оперштаба с 1 декабря по 14 января, передает «Радиоточка НСН».
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