В Калужской области введут запрет на торговлю пиротехникой

Запрет на торговлю пиротехникой с 1 декабря текущего года до 15 января 2025 года будет введен в Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По его словам, спецслужбы располагают информацией, что в новогодние праздники под видом пиротехнических изделий будут попытки завоза в Россию взрывчатых устройств, в том числе с поражающими элементами. Шапша отметил, что временный запрет на торговлю пиротехникой вводится для обеспечения безопасности жителей области.

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Губернатор также напомнил, что в регионе по-прежнему продолжает действовать запрет на использование пиротехники.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что запрет на продажу пиротехнических изделий вводится решением оперштаба с 1 декабря по 14 января, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:РоссияКалужская Область

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