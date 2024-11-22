В Калужской области введут запрет на торговлю пиротехникой

Запрет на торговлю пиротехникой с 1 декабря текущего года до 15 января 2025 года будет введен в Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По его словам, спецслужбы располагают информацией, что в новогодние праздники под видом пиротехнических изделий будут попытки завоза в Россию взрывчатых устройств, в том числе с поражающими элементами. Шапша отметил, что временный запрет на торговлю пиротехникой вводится для обеспечения безопасности жителей области.