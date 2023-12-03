Кличко опасается, будет ли Украина существовать
Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что в данный момент речь идет о существовании Украины в дальнейшем. Об этом Кличко заявил швейцарскому изданию 20 Minuten.
«Сегодня речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать», — заявил мэр Киева.
Так Кличко прокомментировал вопрос о своих политических амбициях и планах на президентскую кампанию на Украине. По словам киевского градоначальника, в данный момент «глупо» думать об этом.
Также Кличко обратил внимание на то, что «Зеленский платит за ошибки, которые он совершил», и люди видят, кто эффективен, а кто - нет.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате действий Владимира Зеленского на Украине практически не осталось независимых институтов власти. Об этом политик рассказал корреспонденту издания Spiegel.
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