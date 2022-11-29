СМИ: Зеленский намерен устранить Кличко в борьбе за власть

«По мнению некоторых наблюдателей, сейчас Зеленский, похоже, хочет предпринять вторую попытку устранить Кличко как потенциального оппонента», — отмечает издание.

Автор материала напоминает, что после вступления Зеленского в должность президента в 2019 году глава его администрации Андрей Богдан призвал к отставке Кличко, занимавшего пост мэра Киева с 2014 года. По словам Богдана, градоначальник «потерял контроль над ситуацией в городе», пишет Газета.ру. Однако Кличко удалось избежать понижения в должности благодаря контактам с доверенным лицом президента Андреем Ермаком — нынешним главой офиса Зеленского.

С начала спецоперации РФ между главой государства и мэром Киева действовало негласное «перемирие», пишет РИА ФАН. Однако, указывает Rheinische Post, после очередного отключения электричества на Украине президент отчитал городскую администрацию столицы. Зеленский возмутился, что многие киевляне «оставались без электричества больше 20-30 часов». Как отмечает издание, президент таким образом попытался «обвалить» рейтинг Кличко.

