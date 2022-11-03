В Харькове откроют пункты обогрева в метро, убежищах и школах

Он отметил, что во всех районах города будут развернуты палатки, оборудованные тепловыми пушками. По словам Терехова, источником тепла в пунктах обогрева будут печи на дровах.

Ранее власти Львова в преддверии зимы начали запасаться металлическими печами, называемыми «буржуйками», для населения на фоне ударов по украинской энергетической инфраструктуре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

