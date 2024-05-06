Парламент Белоруссии одобрил законопроект о приостановке ДОВСЕ

Так, для вступления в силу законопроекта его должен подписать президент страны Александр Лукашенко.

Ранее Лукашенко согласовал внесение в нижнюю палату парламента законопроекта о приостановлении действия ДОВСЕ. Нижняя палата приняла этот документ в апреле.

В 2007 году Россия приостановила свое участие в ДОВСЕ. В мае 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. В документе было сказано об устаревании соглашения, в том числе и в связи с расширением НАТО на восток, передает «Радиоточка НСН».

