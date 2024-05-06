Парламент Белоруссии одобрил законопроект о приостановке ДОВСЕ
Верхняя палата белорусского парламента одобрила законопроект о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщило РИА Новости.
Так, для вступления в силу законопроекта его должен подписать президент страны Александр Лукашенко.
Ранее Лукашенко согласовал внесение в нижнюю палату парламента законопроекта о приостановлении действия ДОВСЕ. Нижняя палата приняла этот документ в апреле.
В 2007 году Россия приостановила свое участие в ДОВСЕ. В мае 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. В документе было сказано об устаревании соглашения, в том числе и в связи с расширением НАТО на восток, передает «Радиоточка НСН».
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