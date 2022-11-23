Кличко допустил частичную эвакуацию жителей Киева
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкой газете Bild не исключил, что зимой придётся эвакуировать часть жителей города.
По его словам, это может произойти в случае ухудшения ситуации и отключения украинской столицы от электроэнергии.
«При таком развитии ситуации и при ещё более низких температурах часть города пришлось бы эвакуировать... Но мы не хотим, чтобы до этого дошло», - заключил он.
Ранее глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что Украина лишилась почти всех полностью исправных тепловых и гидроэлектростанций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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