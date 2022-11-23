Кличко допустил частичную эвакуацию жителей Киева

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкой газете Bild не исключил, что зимой придётся эвакуировать часть жителей города.

Генерал Соболев усомнился в эффективности обстрелов энергосистемы Украины

По его словам, это может произойти в случае ухудшения ситуации и отключения украинской столицы от электроэнергии.

«При таком развитии ситуации и при ещё более низких температурах часть города пришлось бы эвакуировать... Но мы не хотим, чтобы до этого дошло», - заключил он.

Ранее глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что Украина лишилась почти всех полностью исправных тепловых и гидроэлектростанций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Александр Максименко
ТЕГИ:ЭвакуацияСпецоперацияКиевВиталий Кличко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры