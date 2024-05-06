Режим ЧС из-за пожаров введен в Братском районе Иркутской области
6 мая 202414:24
Режим ЧС из-за пожаров введен в Братском районе Иркутской области, сообщил мэр Братского района Александр Дубровин в своих соцсетях.
«Пожар верховой – самый сложный в тушении и самый опасный. Огонь ничего не оставляет на своем пути. Началась эвакуация дачников, для них подготовлен автобус, многие выезжают на своих автомобилях», - написал Дубровин.
В Братске и Братском районе 6 мая произошли пожары сразу в пяти садоводствах. По данным прокуратуры Иркутской области, на территории СНТ «Алюминщик» огонь уже уничтожил дома и другие постройки.
Ранее в МЧС России сообщили, что в Братском районе Иркутской области горят порядка 30 дачных домов и хозяйственных построек, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru