Режим ЧС из-за пожаров введен в Братском районе Иркутской области

«Пожар верховой – самый сложный в тушении и самый опасный. Огонь ничего не оставляет на своем пути. Началась эвакуация дачников, для них подготовлен автобус, многие выезжают на своих автомобилях», - написал Дубровин.

В Братске и Братском районе 6 мая произошли пожары сразу в пяти садоводствах. По данным прокуратуры Иркутской области, на территории СНТ «Алюминщик» огонь уже уничтожил дома и другие постройки.

Ранее в МЧС России сообщили, что в Братском районе Иркутской области горят порядка 30 дачных домов и хозяйственных построек, напоминает «Радиоточка НСН».

