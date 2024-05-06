СМИ: Госдума отменила четыре заседания
6 мая 202414:18
Госдума отменила пленарные заседания 7, 8, 15 и 16 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
В сообщении говорится, что заседания планируется провести 10 мая в 14:00, а также 13 и 14 мая в 10:00.
«12 мая предлагается установить днём работы в комитетах Госдумы», - указано в публикации.
Ранее депутаты Госдумы приняли поправки, которые запрещают иноагентам принимать участие в выборах всех уровней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru